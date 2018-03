Alunos de 4º a 8º ano participam de projeto para a “Ciranda de Cultura” em aula de Robótica.

Na atividade, aprendem e exploram as técnicas para usar a impressora 3D e, também, do software integrado.

A interação entre os alunos de séries diferentes ressalta a importância da troca de experiências. As contribuições são muito proveitosas para todos.

