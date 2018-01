Visando enriquecer o aprendizado e fortalecer o vocabulário sobre o assunto “PLACES” o infantil 5 realizou um passeio ao shopping Pátio Higienópolis.

Neste momento o grupo com motivação e entusiasmo pode vivenciar a saída aos lugares ensinados durante as aulas e utilizar as palavras pertinentes ao conteúdo. Finalizamos o passeio com uma atividade dirigida realizada em uma livraria do shopping.

Teacher Vanessa

