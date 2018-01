Aula com gosto de cultura…alunos do 5ºano em São Luiz do Paraitinga

A escolha de São Luiz do Paraitinga permite-nos um estudo interdisciplinar, reunindo temáticas das diferentes disciplinas, entre elas, língua portuguesa, história, geografia e ciências.

Localizada a cerca de 700 metros de altitude, São Luiz do Paraitinga fica numa encosta da Serra do Mar voltada para o lado do Vale do Paraíba e teve sua origem no final do século XVIII, quando um grupo de tropeiros vindo de Minas Gerais escolheu a beira do Rio Paraitinga para descansar. De lá para cá, muita coisa mudou, mas até hoje, a cidade preserva traços de sua história e, sobretudo de seu povo, que preserva os costumes caipiras, os quais foram estudados pelos nossos alunos.

Depoimentos dos alunos sobre o Estudo do Meio para São Luiz do Paraitinga

“Eu aprendi que lá ,em São Luiz do Paraitinga, eles não comemoram o dia das bruxas, no dia 31 de outubro. Eles comemoram o dia do Saci, que é tipo um carnaval, porque eles não querem fazer a mesma coisa que os Estados Unidos, pois o Brasil tem a sua própria cultura.”

Ilan Hameiry

“Lá ,em São Luiz do Paraitinga, aprendemos muitas coisas, e uma delas foi fazer barreamento. Lá preenchemos uma parede, andamos de bote e aprendemos muito sobre a cidade.

Gostei muito desta viagem,pois nós vimos casas reconstruídas depois da grande enchente de 2010, que chegou a 12 metros de altura.”

Juliana Nasser

“Nós fomos a São Luiz do Paraitinga e visitamos muitos moradores de lá. Aprendemos sobre a cultura, as festas e as maneiras de comemorar. Vimos as matas e o Vale do Paraitinga que está cheio de vegetação e cultura, como o Dia do Saci. As festas são muito famosas e a natureza é muito preservada. É uma cidade com muita história!”

Rodrigo Lam Brawerman

“Lá, em São Luiz do Paraitinga, tive a oportunidade de aprender, ouvindo histórias contadas por Ditão Virgílio, um morador de lá.

Também tivemos a oportunidade de conhecer curiosidades sobre a enchente, entrevistando os moradores, sobre a mata ciliar, passeando de bote e também sobre as construções antigas fazendo barreamento.”

Mariana P. Sanger

“Quando fui para São Luiz do Paraitinga, conheci um senhor chamado Ditão Virgílio. Ele é um poeta, que contou para o meu grupo e para mim, sobre a história do Saci.”

Luana Szyfman Vieira Santos

“Eu nunca tinha ficado tão próxima das minhas amigas. Foi uma viagem maravilhosa! Valeu muito a pena ir, porque eu aprendi e descobri muitas coisas e, o mais importante, eu me diverti!”

Fernanda Becher

“Vi a importância de cuidarmos da natureza e aprendi a identificar matas ciliares. Acho que esse estudo do meio valeu a pena, pois aprendemos um pouco mais de outras culturas e também vimos coisas que aqui em São Paulo não poderíamos ter visto.”

Jacques Kalili

“Eu gostei dessa viagem, porque aprendi muitas coisas novas e diferentes e também porque foi uma aula em um lugar diferente, curioso e cheio de patrimônios históricos, muito interessantes e de formas diferentes de demonstrar cultura.”

David Aguiar Kakon

“Este estudo do meio valeu a pena porque, depois da enchente, eles se ergueram e reconstruíram boa parte das coisas (isto é algo sustentável), porque boa parte da cultura brasileira está lá.”

Henry Karpovas Lisak

“Nessa viagem eu tive mais “experiência” com a cultura brasileira ao ouvir as histórias do Senhor Ditão. Eu acho que valeu a pena porque nós aprendemos mais coisas sobre a cultura do nosso país.”

Fábio Jozsef Roisin

“O estudo do meio foi ótimo, porque eu aprendi que a cidade é uma cidade histórica por causa da enchente, e os tropeiros paravam lá para descansar.”

Tomás R. Souza

“Essa viagem abriu minha mente de como nós vivemos em São Paulo, que é completamente diferente de São Luiz do Paraitinga. Lá os moradores parecem que não têm pressa e aqui todos têm horário e lá é bem preservado. Essa viagem valeu muito a pena!”

Julie Rabinovitch

“Esse passeio foi muito importante para aprender sobre a história do Brasil e o ciclo do café, porque São Luiz do Paraitinga foi uma cidade importante para este ciclo e também uma cidade com muitos patrimônios históricos.”

Victor Wajchenberg

“Foi uma viagem de várias aprendizagens e foi muito interessante quando fui ouvir histórias sobre o Saci com o Senhor Ditão; a caminhada na trilha, conhecendo árvores, fazendo floating, fazendo pau-a-pique e na entrevista no mercado. Eu me senti animado, feliz e interessado, sem palavras para os bonecos do carnaval andando na rua! Lá é um bom lugar no carnaval. Também aprendi muito sobre a mata ciliar que protege o Rio Paraitinga.”

Ricardo Rosebaum