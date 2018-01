Aula aberta para pais – primeiras descobertas sobre o sistema respiratório

Como parte do estudo sobre o Corpo Humano, nossos pequenos cientistas, convidaram os pais para uma “aula aberta”, na qual todos vivenciaram as primeiras descobertas sobre o sistema respiratório.

Com o objetivo de construir o conceito dos sistemas integrados, revimos conteúdos sobre o sistema cardiovascular, estabelecendo a relação do mesmo com o sistema respiratório. Os alunos auscultaram os corações e pulmões de seus pais, manipularam os modelos de coração e também o sistema respiratório. Na sequência, confeccionaram cartazes sobre os dois sistemas.

Nossa investigação sobre o funcionamento dessa grande máquina, “O Corpo Humano”, e sua relação com a saúde está apenas começando…

Confira as fotos!

