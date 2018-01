Aula Aberta para pais e filhos do Infantil 4

Recebemos os pais de alunos do Infantil 5 para duas aulas abertas: hebraico e artes.

Na aula de hebraico os alunos cantaram, brincaram com os pais demonstrando os conhecimentos adquiridos. Cores e números foram trabalhados de forma lúdica e divertida.

A proposta de arte foi realizar um desenho de observação em parceria pais e filhos. A consigna era observar atentamente os detalhes, formato de rosto, cabelo, boca, cor da pele, dando assim a oportunidade de desenvolver o registro e ampliar o repertório gráfico dos alunos.

Mais um momento de integração família escola. Acompanhem as fotos!

Tânia Martin e Mindla Fleider

Coordenadoras da Educação Infantil