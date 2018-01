Dos vários momentos de parceria com os pais, nosso encontro para aulas abertas do Infantil 4 foi marcado pela descontração, ludicidade e interação entre pais e filhos. A partir de propostas em inglês com a teacher Vanessa e dos jogos do Mindlab, de maneira lúdica, compartilhamos o aprendizado dos alunos. Agradecemos as famílias pela presença!

