Atividade entre os alunos do Colégio Renascença e da escola Cohen Hillel Academy (Massachussets)

Realizamos uma atividade muito especial entre os alunos do Rena e da escola Cohen Hillel Academy (Massachussets). O projeto nasceu de um contato da escola Cohen com a morá Marli, pois eles procuravam conhecer melhor o país das olimpíadas. E nada melhor do que trocar informações entre alunos de escolas judaicas.

Após troca de correspondência em Inglês e apresentações filmadas em Hebraico, realizamos um encontro por Skype e tivemos a oportunidade de conversar com eles em Inglês, Hebraico e em Português. Nossos alunos do 4º ano se apresentaram, falaram sobre suas preferências de esportes olímpicos, fizeram perguntas em inglês e responderam as perguntas dos alunos americanos. Depois da conversa, cada escola apresentou uma tefilá à outra, que culminou com um “OSSÊ SHALOM” coletivo.

Nossos alunos cantaram para eles o hino nacional brasileiro e ouviram o americano, cantado por eles. Finalizamos com o Hatikvá, entoado ao mesmo tempo no Rena e em Massachussets – um momento emocionante para todos.

Foi assim que fechamos essa nova parceria. Escrevemos mais um capítulo na história do Rena!

Dear Lilian,Wow! I am speechless and deeply moved by our Skype conversations this afternoon. It was so special to meet you online and for our students to meet each other as well. When your students were introducing themselves, my students were excited to recognize the names of their pen-pals. My students loved learning about Jewish life in Sao Paulo, the Olympics, and your school. We all had tears in our eyes when we joined together to sing Hatikvah. When we disconnected, one of my students turned to me and asked, “Can we talk to them again tomorrow?” and then another student chimed in, “what about next year?” This clearly had a strong impact on everyone involved.Thank you so very much for collaborating with me on this project especially as we were pressed for time at the end of our school year. I hope this is the beginning of a longer friendship between Cohen Hillel Academy and Renascenca Colegio.Stay in touch,

Jenna Adler-Gordon (Mrs. A.G.)

M.A.T (Masters of Arts in Teaching)

Cohen Hillel Academy Second Grade General Studies