Alunos do 1º ano conheceram Arcimboldo, um artista que nos meados de 1550 pintava as figuras humanas utilizando frutas e verduras. Então, nossos alunos fizeram a mesma coisa: montaram retratos com as ilustrações de frutas. Destacamos a enorme variedade das cores das frutas e das vitaminas que elas oferecem. Mais uma vez, incentivando a alimentação saudável!

