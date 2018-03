Aprimoramento contínuo

O elo com o Estado de Israel é um dos pilares do Renascença. Preocupado com a formação dos educadores, o colégio proporcionou para duas professoras da Educação Infantil um curso de extensão de quatro meses no instituto Levinsky.

Vanessa Levinbook e Tamara Patapanian participaram de aulas sobre métodos educacionais, cultura judaica e desenvolvimento infantil. Vivenciaram e conheceram o sistema de educação israelense. O estágio foi realizado em escolas com diferentes propostas pedagógicas e as educadoras retornaram com novos conhecimentos, prontas para contribuir com o trabalho que é desenvolvido no colégio.