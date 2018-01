Ano Novo Judaico

Pelo calendário judaico nos encontramos no mês de ELUL – o último mês do ano. Em poucos dias entraremos no ano de 5776.

Para nos prepararmos gradual e intensamente para o ano novo, praticamos várias ações. Ser judeu requer praticar ações. Para si próprio, para o semelhante e para D ´us.

No Colégio Renascença ensinamos nossos alunos sobre essas práticas e vivenciamos com eles nossa tradição. Todos os dias, eles ouvem os toques do shofar (instrumento feito com o chifre do carneiro), pois esse som, citado na Bíblia desde o sacrifício de Isaac, nos desperta para a reflexão e para o arrependimento. É hora de fazermos um balanço do ano que passou e buscarmos o perdão humano e divino. É o momento de melhorarmos nossa conduta, tornando-nos mais éticos frente à sociedade em que vivemos.

Costumamos desejar “Shaná Tová Umetuká” (que você tenha um ano bom e doce) e compartilhar doces, para que a doçura seja uma constante no ano que se aproxima.

SHANÁ TOVÁ!