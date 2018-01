Como parte dos estudos de Ciências Humanas, ampliando o olhar sobre a miscigenação brasileira, os alunos dos 5ºs anos visitaram o Museu da Imigração. Conheça um pouco mais sobre essa experiência, através do relato de um aluno. . “Quando chegamos, fomos para o jardim onde nos dividimos em dois grupos. O meu grupo logo foi ver a maquete do museu, que na verdade era “A hospedaria dos imigrantes”. Depois fomos a uma sala onde estavam muitos documentos. Na sala ao lado passavam documentários e com eles conhecemos a cultura que os imigrantes trouxeram para o Brasil. Depois, subimos ao alojamento onde estavam as camas, objetos, cartas. Com esse material, percebemos que era muito difícil a vida naquele tempo. Além de tudo isso, vimos um livro que todo imigrante precisava assinar quando chegava ao Brasil. Na hospedaria tinha alojamentos, hospital, capela, refeitório, necrotério e o pátio. Do lado fora de tinha a estação de trem A hospedaria foi fundada em 1887. Em 1978 ela foi fechada e, após reformas, em 1993 foi reaberta como museu.”

