Alunos do Renascença visitam companhia de Teatro Pia FrAus

Alunos do Infantil 3, 4 e 5 visitaram as instalações da companhia de teatro Pia FrAus, participaram da oficina de bonecos e assistiram a peça Bichos do Brasil. As atividades foram programadas com o objetivo de finalizar os projetos desenvolvidos por cada grupo onde foram trabalhados diversos gêneros literários e a construções das narrativas com seus elementos de composição: cenários, personagens, locais, enredos, situações-problema, entre outros. Confiram as fotos!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.