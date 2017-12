Como parte dos estudos desenvolvidos em Ciência Humanas, no dia 23 de novembro, os alunos dos 3º anos visitaram a Câmara Municipal de São Paulo e, assim, aprofundaram seus estudos sobre a democracia. Com essa visita, puderam ampliar os conhecimentos sobre o funcionamento da instituição, bem como o processo de elaboração das leis. Como parte do programa, visitaram a plenária e descobriram como é o dia a dia de trabalho de um vereador.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.