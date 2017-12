Os alunos Felipe Getz, da 2ª série A, e Henry Cudek, 3ª série A, já estão na Mostratec 2017, na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.A feira destina-se a apresentação de projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento humano, realizados por jovens cientistas do ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio. Confira!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.