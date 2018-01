Alunos do Rena recebem os certificados de Cambridge

Na segunda-feira nossos alunos receberam os Certificados de Cambridge nas categorias Starters, Movers, Flyers, KET e PET em uma cerimônia de confraternização com as famílias. Protagonistas do evento os alunos apresentaram jogral de poesia, depoimentos e chat ao vivo.

Em 2017 a escola realizará o exame com os alunos do 5ºano e os que já tem esse certificado farão o Flyers. Os outros exames serão oferecidos para que os alunos se inscrevam voluntariamente como nos outros anos. Parabéns a todos os alunos e suas famílias que incentivam seus filhos a participarem de avaliações externas.