Alunos do Rena na região de São Mateus

Como planejado pelos alunos conjuntamente, chegamos ao CPA na região de São Mateus e fomos para uma rápida caminhada logo após uma apresentação da coordenadora Rose.

A caminhada pela comunidade podia parecer uma tarefa simples, mas já era o primeiro passo do projeto de um dos grupos. O intuito era levar o empresário Bruno Cavalcanti (setor farmacêutico), que iria participar da oficina, para compreender melhor de onde saem os jovens aprendizes que preenchem vagas quase invisíveis nas empresas – a vontade do grupo é continuar com tarefas como essas, levando mais empresários para lá. A caminhada mais do que cumpriu seu objetivo, com grande impacto sobre todos que participaram.

Em seguida, três grupos de alunos se dividiram para executar planos diferentes. O grupo responsável pela caminhada, havia organizado uma palestra, criando a metodologia e toda comunicação do pequeno evento. O resultado foi uma oficina com mais de quarenta participantes, que ouviram uma palestra sobre como se manter no emprego e duas dinâmicas de como se vestir e se preparar para uma entrevista.

Ao mesmo tempo, um outro grupo reunia vários dados e conversava com várias pessoas, para levantar o maior número de dados e também de conhecimento sobre a região.

Por fim, um último grupo, tinha se articulado para receber seis alunos da região de São Mateus no CPA. Alunos do Rena e do CPA receberam novos alunos para discutir traçar metas para a melhoria do ensino em suas respectivas escolas. O encontro foi longo e contou com muitas decisões do grupo. Alunos da região estão com a bola agora e vão colocar a mão na massa nos próximos dias, formando grupos similares a grêmios em suas escolas, um acompanhamento detalhada será feito junto dos alunos do Rena à distância.

Além das ações na prática, foi e ainda é nítida o engajamento dos alunos através dos grupos de whatsapp formados. Muita conversa e muita interação entre alunos de realidades e regiões completamente distantes.

Foi uma experiência sensacional para todos nós que estivemos lá!

Que venham mais pontes! Profº Tiago Ciarallo