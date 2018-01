Os alunos Ariel Levi e Mike Harari com a orientação do nosso professor Aridelson Dias Moreira Junior obtiveram o PRIMEIRO LUGAR no “Prêmio Mentalidade Marítima” da Marinha do Brasil.

A primeira edição do Festival de Invenção e Criatividade ocorreu na POLI-USP, em conjunto com a FEBRACE 2017 – 15ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia.

Com muito orgulho, parabéns!