Alunos do Rena aprendem sobre alimentação saudável

Considerando que a chegada ao 1º ano marca, entre tantas outras mudanças, o momento em que cada aluno começa a trazer seu próprio lanche, em Ciências Naturais os alunos aprofundaram os conhecimentos sobre alimentação saudável.

Este estudo teve como principais objetivos fazer com que os alunos conhecessem um pouco mais sobre os alimentos, refletissem sobre a relação da boa alimentação com a saúde e, finalmente, construíssem um cardápio que os auxiliassem a compor uma lancheira saudável.

Várias foram as atividades desenvolvidas ao longo do projeto. Dentre elas, aconteceram conversas com a nutricionista da escola, Simone Getz, que apresentou aos alunos como os alimentos são distribuídos e a importância de cada um deles dentro da pirâmide alimentar. Em outro momento ela abordou as vitaminas e a ação que produzem em nosso corpo, experiment ando cada uma delas. Foram momentos enriquecedores.

