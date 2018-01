Alunos do Rena ajudam os idosos da organização Unibes

“Kol Israel arevim ze lazê” – “todo o povo de Israel é responsável um pelo outro”.

Não basta declarar. É preciso agir.

Nesse sentido, as alunas b ´not mitzvá do Rena visitaram a Unibes e passaram uma tarde agradável com os idosos atendidos pela instituição. Participaram ativamente do bingo coletivo, ajudaram com os lanches e distribuíram parte dos produtos de higiene que arrecadaram para eles.

Vale destacar o empenho das meninas – a arrecadação superou, em muito, nossas expectativas. Para essa mitzvá as meninas mobilizaram familiares, vizinhos, alunos de outras classes e amigos.