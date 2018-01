Alunos do Infantil 5 no MASP na Exposição Playgrounds

Os grupos de Infantil 5 visitam o MASP e as exposições: Histórias de Infância e Playgrounds 2016.

A exposição Histórias da Infância justapõe trabalhos de diferentes períodos, buscando novas aproximações e fricções, diálogos entre pinturas, desenhos, fotografias e esculturas. Nossa visita neste espaço teve como objetivo aguçar o olhar das crianças para as diversas maneiras que os artistas representam a figura humana, suas expressões, traços, representações cênicas e técnicas.

A exposição dialoga com Playgrounds 2016, no 2º subsolo e Vão Livre, apresentando o projeto de arte contemporânea que conta com seis propostas de artistas e coletivos em torno do que é o espaço comum, o lazer, o lúdico e a participação dos públicos no museu. Os convidados são: Ernesto Neto (Rio de Janeiro), Yto Barrada (Marrocos), Céline Condorelli (França/Inglaterra), Rasheed Araeen (Paquistão/Inglaterra) e os coletivos Grupo Contrafilé (São Paulo) e O Grupo Inteiro (São Paulo). Nesta grande ambiente os alunos interagiram com as obras e suas possibilidades de experimentação.

Vejam as imagens que contam mais do que muitas palavras!

Tânia Barbosa Martin

Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil

