Alunos da 2ªsérie do Ensino Médio realizaram uma caminhada pelos bairros de Higienópolis e Santa Cecília

A cidade sempre foi palco de grandes contrastes. É aquela que acolhe, mas também exclui. Carrega em si o belo e o feio, a integração e o preconceito, a segurança e a violência, a ordem e o caos. No meio dessas contradições, existem as moradias e os espaços públicos, lugares de habitação, passagem e refúgio. Com o objetivo de observar, refletir e discutir essa realidade, os alunos da 2ª série do Ensino Médio realizaram uma caminhada pelos bairros de Higienópolis e Santa Cecília, com a proposta de “ler esses espaços” e posteriormente comparar os dados coletados com o romance O Cortiço, de Aluísio de Azevedo, estudado nas aulas de Literatura com o professor Marcelo Brandão.

