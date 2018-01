Aluno do Rena dá aula para os alunos do C.P.A

No dia 8 de junho de 2016 tive a oportunidade de participar de uma aula especial do excelentíssimo grupo C.P.A (curso para adultos). Desta vez, porém, com um diferencial: eu, que a vida inteira fui aluno, e por muito tempo ainda serei, tive a oportunidade de me sentir como um professor! O que achei da experiência? Bem, em primeiro lugar gostaria de agradecer pelo convite. Acho que são poucas as oportunidades deste tipo que nos aparecem na vida, então quando elas aparecem, devemos aproveitá-las do melhor jeito possível! Ter deixado aquele auditório, naquela tarde, acompanhado de elogios e sorrisos foi uma das melhores sensações que pude experimentar em minha vida. E o que eu fiz para merecer isso? Simplesmente contribui da maneira que pude, compartilhando meu conhecimento com pessoas que tenho orgulho de saber que o usarão da melhor maneira possível. Preparar aquela aula, apesar de um tanto cansativo, foi extremamente prazeroso, e eu faria o mesmo várias e várias vezes, se necessário. Ou seja… Achei a experiência extraordinária e, sem sombra de dúvida, inesquecível. Me tornei um grande fã do C.P.A, e acredito que este será um dos projetos do qual, daqui alguns anos, sentiremos muito orgulho. Principalmente se conduzido com entusiasmo e esforço por essa maravilhosa equipe de funcionários, da qual com certeza me orgulho muito e que, brilhantemente, conseguiu conquistar meu coração na tarde do dia 8!

Davi Galantier Krasilchik