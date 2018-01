Aluno do Colégio Renascença, Rafael Markovits, participa de um circuito maker

O Rafael participou de um verdadeiro circuito maker. Oficina com os mais modernos microcontroladores, operou uma máquina de corte à laser, conversou com alguns professores engenheiros sobre suas áreas de interesse. Apresentou seu trabalho que foi muito bem recebido, causando uma verdadeira febre em busca de soluções. Vamos alterar a escala e imprimir uma nova turbina. O Fab Lab abriu as portas para o Rafael usar o espaço, máquinas e ferramentas. O Lab Educação sua Rede LAB Makers abraçou o projeto do Rafael e já pensa em desdobramentos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.