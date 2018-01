Alunas do Ensino Médio na MILSET

A Expo Milset-Brasil é uma feira científica que ocorre anualmente em Fortaleza (CE) e divulga pesquisas de estudantes do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio de escolas públicas e privadas, regulares e técnicas, do Brasil e de outros países. Neste ano participaram do evento, que se deu entre os dias 17 e 21 de maio, representantes de México, Chile, Colômbia, Uruguai, Paraguai, Portugal e Espanha.

O Colégio Renascença foi representado na feira com o trabalho das alunas do 3º ano do Ensino Médio, Daniela Halperin e Helena Rinaldi, intitulado “Legitimidade do poder do professor contemporâneo de Educação Básica”, orientado pelo moré Murilo Resende. A pesquisa recebeu duas premiações importantes: 3º lugar na categoria geral de Ciências Sociais Aplicadas e o prêmio mais esperado da noite, o credenciamento para a Expo-Sciences International de 2017 – ESI 2017 – que ocorre bienalmente em diferentes países do mundo e que virá ao Brasil pela primeira vez no ano que vem, entre os dias 7 e 12 de agosto, trazendo as melhores pesquisas de mais de 60 países do mundo.