Aluna do 9ºano dá aula no C.P.A (Curso para Adultos)

A história nos mostra que uma vírgula mal posicionada ou uma palavra com duplo sentido pode ser o estopim de uma disputa ou o início de uma guerra. Pensando nisso, percebi o real valor de um texto bem escrito e bem concebido. Da mesma forma, alguém que articula bem suas palavras, defende seus argumentos de maneira mais contundente. E é exatamente neste lugar que residem as diferentes formas literárias. E foi assim que decidi tentar trazer uma contribuição do pouco que conheço para as pessoas do C.P.A. da escola. Acredito na força das palavras e da união. Na última quarta-feira, ganhei um presente. Um presente que não se mensura, um prazer quase egoísta, de poder transmitir algo que em algum momento da vida dessas pessoas que me ouviram, pacientes e atentamente, pode fazer alguma diferença. Foi mágico!”

Aluna do 9ºano – KARINA CESANA SHAFFERMAN