Alimentação Saudável

Após assistir o documentário “Muito além do peso” do Instituto Alana, alunos do 6º ano debateram sobre hábitos alimentares e sobre como comer “comida de verdade” ao invés de fast foods e industrializados impacta impacta no crescimento, desenvolvimento e na saúde de forma geral.

“Esperamos assim que revejam seus comportamentos e passem a almoçar corretamente, seja em casa, seja em dia de integral na escola. Ficaram muito atentos ao filme e surpresos com as consequências da má alimentação.” (Simone Getz – Nutricionista do Rena.

A aluna Marina Herscovici, da 1ª série do Ensino Médio participou desse encontro, já que sua monografia tem como foco o trabalho de alimentação.