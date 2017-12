Acameré – Estudo do meio

Chegou, sentou, chegou, sentou… E por ai fomos!

Com músicas, brincadeiras e estudo, os 1os e 2os anos tiveram uma grande oportunidade, conviver em conjunto durante dois dias.

No acampamento Acamerê, nossos pequenos arrumaram suas camas, tomaram banho sozinhos, comeram de forma independente, cuidaram de seus objetos pessoais, cantaram em volta da fogueira e exaustos caíram nas camas, onde adormeceram até acordarem ao som de uma doce serenata!

O ar e as plantas, tema dos projetos de ambas as séries, também tiveram espaço. Estudaram ao ar livre os temas, através de oficinas muito bem elaboradas, onde puderam estabelecer relações entre todo o conhecimento que já tinham com as novidades, por lá expostas.

Foi uma experiência incrível! Quase um sonho, que não queriam que acabasse.

Depoimentos:

“Foi muito legal, tinha tobo-lona, arco e flecha, tinha também charrete, pesca, futebol, era muito boa a comida de lá. Foi muito legal o desfile de pijama, teve festa a fantasia foi muito divertido e eu queria voltar, é legal.”

“Eu gostei muito de ir pra lá e foi uma das minhas primeiras viagens e a coisa que eu mais gostei foi o tobo-lona, porque tinha vários jeitos de ir. Eu fui sentada, de joelho e de barriga. Eu também gostei muito de acordar com música. Eu também gostei de fazer o aviãozinho de papel e a pipa.”

“Achei divertido, empolgante e legal. Porque a gente se divertiu muito brincando e correndo.”

“Pra mim foi divertido, andei no cavalo bastante, gostei bastante de atirar arco e flecha. Gostei bastante da comida de lá, é muito gostosa. No último dia teve gelinho.”

“A gente cantou muita coisa, teve fogueira, festa a fantasia, a gente ficava jogando um monte de jogos divertidos. Tinha arco e flecha, mas eu mais gostei da festa a fantasia e do tempo livre. A comida era muuuuito gostosa, a maioria dos dias tinha queijo quente, sanduíche, cereal com leite. É o melhor acampamento que eu já fui.”

“Foi legal, eu me diverti muito, os tios eram muito legais e as atividades eram legal. A brincadeira que eu mais gostei foi a brincadeira noturna, a gente tinha que ajudar um pirata que tinha que achar um tesouro, porque o barco dele bateu e a equipe dele se perdeu dele, aí a gente tinha que achar todos e fazer eles voltarem a ser amigos. A comida era muito boa. Eu gostei mais do horário livre que eu joguei futebol.”

“Foi muito legal.”

“Me diverti bastante.”

“Fui pela primeira vez na tirolesa, estava morrendo de medo e no fim adorei.”

“A festa a fantasia foi demais.”

“Foi o máximo.”

“Aprendi um monte de brincadeiras desconhecidas.”

“Os monitores são demais.”