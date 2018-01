A parceria do Rena com o Estadão levou o aluno do Ensino Médio Rafael Brunstein para participar do debate entre os candidatos a Prefeito do Estado de São Paulo. Falta de propostas novas e fuga do tema são as principais críticas dos estudantes que participaram. Veja só:http://migre.me/v1KRJ

“A experiência foi interessante. O que mais me chamou atenção foi constatar que jovens com a mesma idade e que estudam em escolas similares tenham opiniões tão divergentes. Conversamos sobre vários assuntos, mas o que mais nos preocupou foi a questão da mobilidade urbana (transporte, ciclovia, calçada). Em geral, todos os alunos estavam decididos em quem votar, mas houve crítica a todos os candidatos e ninguém defendeu ninguém. Fiquei feliz e grato pela oportunidade oferecida pela escola de conhecer pontos de vista diferentes e mais feliz ainda em ver que os jovens se interessam cada vez mais por política e querem fazer sua parte.”