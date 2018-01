A exposição “ Mondrian e o movimento de stijl” foi uma oportunidade única para os alunos do Colégio Renascença

A exposição “ Mondrian e o movimento de stijl” foi uma oportunidade única para os alunos da 1ª e 2ª série do Ensino Médio.

Com a apreciação das obras do artista Piet Mondrian (1872 – 1944), que vivenciou as duas grandes guerras mundiais, pudemos perceber várias influências de diferentes técnicas e movimentos artísticos, entre eles , o realismo, o pontilhismo, o cubismo, a abstração. O artista de tantas linhas e quadrados coloridos possuiu a intenção de melhorar a sociedade através de uma nova estética e trouxe novas propostas para o olhar humano, influenciando a arquitetura, a moda, o design de móveis , a fotografia, entre outros.

Exploramos o espaço do CCBB que é belo e marco histórico da cidade de São Paulo!

