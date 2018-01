A adaptação na Educação Infantil

Aqui no colégio Renascença a adaptação é um período cuidado com muita atenção. Entendemos que na maioria das vezes, essa é a primeira vivência das crianças num espaço coletivo. Fazemos dessa experiência uma boa referência para as próximas relações.

A adaptação dos novos alunos se dá de forma gradual. Respeitamos o tempo de cada criança no processo. Criar uma parceria com os pais a fim de garantir tranquilidade de todos durante este período. Com este fim, preparamos um encontro com as famílias e contamos sobre como recebemos os alunos e de que forma família e escola podem fazer um trabalho em conjunto para que todos se sintam seguros. Após este momento os pais conhecem a professora no qual colhem informações importante sobre a vida da criança.

Durante a rotina contamos com uma equipe que auxilia na adaptação e garante para a criança um atendimento individual até que se sinta segura nos espaços e nas interações com os profissionais da escola e seus colegas.

Para estes pais, muita calma e confiança!

