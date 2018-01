O espaço como terceiro educador

No Colégio Renascença, privilegiamos os espaços externos da escola para ensinar e propor brincadeiras para os alunos (jogos simbólicos, brincadeiras tradicionais e folclóricas e jogos matemáticos).

Na Educação Infantil o espaço é realmente considerado o terceiro educador e por isso o espaço interno e externo está sendo sempre repensado e replanejado a partir da observação que fazemos do uso pelos alunos.

Recentemente inauguramos dois espaços que privilegiam interações montadas com propostas lúdicas, mediadas e observadas pelos professores.

Encontramos em alguns estudiosos informações importantes para nossa fundamentação sobre o espaço e os ambientes .

Wallon, Vigotsky e Zabalza apontam a importância das relações e interações que ocorrem no e com o espaço e a relação com o desenvolvimento cognitivo e emocional. Sabemos que o meio influencia na construção do conhecimento. Percebemos que o aluno em interação constrói e reconstrói o mundo nesta relação dialética. O espaço é uma fonte de oportunidades para brincar, descobrir, trocar, compartilhar e até repousar.

Nossa inspiração está calcada na proposta italiana da cidade de Reggio Emilia onde o espaço “fala”, não nos deixa indiferente, transmite sensações, evoca recordações, passa segurança e inquietação, justamente por estarmos em constante interação. Há um “diálogo” constante com o espaço, onde são compartilhadas diferentes experiências que valorizam a participação da criança.

Tânia Barbosa Martin e Mindla Fleider

Coordenadoras Pedagógica da Educação Infantil do Colégio Renascença