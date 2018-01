O Colégio Renascença iniciou o curso de aprofundamento: “América Contemporânea”, ministrado para alunos do Ensino Médio.

Este curso está voltado para a compreensão dos grandes dilemas presentes na América Contemporânea tendo em vista suas relações históricas com o restante do Globo, em especial com os países da própria América e com os países europeus.

