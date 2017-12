5º Chidon Tanach

O Chidon Tanach é um concurso de Bíblia realizado há cinco anos no Colégio Renascença que envolve e premia alunos do 5º ao 9º ano.

O objetivo do concurso é motivar os alunos a se aprofundarem no estudo da Bíblia, instigando a compreensão dos relatos bíblicos estudados em classe.

As perguntas são elaboradas pelos professores e divididas em duas fases distintas com questões de múltiplas escolhas e questões dissertativas, envolvendo todo o conhecimento sobre Tanach, incluindo os conteúdos estudados em séries anteriores. Os três primeiros colocados de cada série participam da final, realizada à noite, que conta com a presença de pais, familiares, convidados, profissionais e comissão julgadora, composta por 3 juízes externos escolhidos pela Direção do colégio. O concurso é uma forma de homenagear a professora, coordenadora e diretora de Judaísmo do colégio, Miriam Smaletz, já falecida.

Na fase final os alunos sorteiam e respondem oralmente uma questão e depois respondem a mais algumas questões escritas. Somadas todas as fases, o aluno que obtiver o maior número de pontos é o vencedor da noite.

Esta regra não se aplica aos alunos do 9º ano, que passam por uma etapa complementar. Para eles, após esta semifinal, a pontuação é zerada e eles apresentam ao público presente uma reflexão sobre um tema da atualidade, relacionando-o a passagens bíblicas. Para isso, contam com um tempo máximo de 5 minutos. Só depois dessa etapa é que os juízes anunciam o vencedor do 9º ano, atribuindo pontuação de acordo com critérios pré-estabelecidos.

Essa diferença existe, pois, o vencedor do 9º será o representante do colégio na disputa nacional de Tanach, que acontece em Dezembro. O vencedor do chidon nacional representará o Brasil no concurso mundial, a ser realizado em Israel, em 2016.

Confira os vencedores do Chidon Tanach 2015

5ºs anos:

Mariana Pizaneschi Sanger

6ºs anos:

MIGUEL IGNACIO DE BRITO DAHAN

7ºs anos:

GABRIELA LAM BRAWERMAN

8ºs anos

KARINA CESANA SHAFFERMAN

9ºs anos

ARIEL COHEN

Confira os nossos representantes do Chidon Nacional:

Ariel Cohen

Gisele Turkie Rinaldi

Renan Chajetas

Ariel Cohen