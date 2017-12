No último domingo tivemos a escola colorida! Pais, familiares e alunos participaram do encerramento do ano nas salas de aula, percorreram a exposição de projetos voltados à área de sociedade e cultura e, para finalizar, nossa festa de despedida dos alunos de Infantil 5 que seguem para o Fundamental! A equipe cheia de emoção, empenhada e comprometida mereceu os elogios dos pais.

