Como parte das atividades programadas para a Ciranda de Cultura, nesta quinta feira reunimos alunos dos 6ºs e 9ºs anos para um sarau.

O tema foi o livro “Minha História”, desenvolvido pelos alunos dos 9ºs anos nos últimos 3 anos.

O objetivo desse encontro foi incentivar os alunos dos 6ºs anos que estão começando a elaborar seu livro, sua história.

O sarau começou com uma aluna do 6º contando como foi este início. Logo em seguida alunos do 9º contaram suas experiências.

Para finalizar, uma mãe de aluna do 9º ano explicou a importância do resgate histórico familiar.

Os “autores” leram trechos de sua “obra” e projetaram algumas imagens de suas árvores genealógicas, rotas de imigração, fotos de antepassados, etc.

Uma linda atividade. Parabéns aos participantes!

