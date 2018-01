NOSSO CONVITE AO RACIOCÍNIO

Por Nilcimar Mazetto Veronezi, diretora pedagógica, e Kátia Belchior Orteiro, assistente de coordenação

O MEC (Ministério da Educação) divulgou a Matriz de Referências do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) com o objetivo de ser um guia para orientar a elaboração da prova e para avaliar a capacidade de raciocínio e compreensão do estudante, em detrimento da memorização. A concepção trazida pelo ENEM desde 1998, reestruturada em 2009 e revista novamente agora, traz mudanças ao currículo do Ensino Médio.

Na prática, a Matriz está relacionada com a capacidade do estudante de dominar a norma culta da Língua Portuguesa, compreender os fenômenos naturais, enfrentar situações-problema, construir argumentações consistentes e elaborar propostas que atentem para as questões sociais. Cada competência agrega um conjunto de habilidades a serem desenvolvidas para atingir tal conhecimento. São 30 habilidades divididas entre as quatro grandes áreas que compõem o exame: Linguagens e Códigos; Ciências Humanas; Ciências da Natureza e Matemática.

No Colégio Prudente, iniciamos um trabalho diferenciado com base nas novas referências para o ENEM já em 2007. Assim, criamos o programa “Convite ao Raciocínio”, um conjunto de aulas complementares com a proposta de exercitar e desenvolver habilidades e competências por meio de projetos temáticos para alunos do 6º ao 9º ano.

Os alunos do 9º ano têm a oportunidade de desenvolver as habilidades da Competência que se refere ao conhecimento da química por meio das aulas de Laboratório de Química. Nestas aulas, eles aprendem na prática a manusear os equipamentos e instrumentos, conhecem diferentes substâncias e suas reações.

Este ano, os alunos do 8º ano participam das aulas de Laboratório de Ciências e Oficina de Redação, que desenvolvem as habilidades e competências da Matriz de Ciências da Natureza e de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

No Laboratório de Ciências os alunos têm contato com diferentes materiais e experimentos que estimulam a criatividade, o senso crítico e a reflexão. Recentemente eles conheceram como se desseca um peixe, observaram e manusearam um coração de boi e conheceram técnicas de microscopia observando a histologia (tecidos). Já na Oficina de Redação, eles recebem orientações para a criação e reescrita de textos. Os estudantes têm um período para reflexão, compreensão e interpretação de informações e são incentivados a desenvolver uma comunicação fluente. A ideia é estimular e ampliar a competência linguística, o domínio da leitura e da escrita e garantir um trabalho diversificado a partir de diferentes gêneros e autores.

A novidade desse ano para os alunos do 7º Ano é o curso Info Games, que tem como proposta a criação de “games” pelos próprios alunos a partir da diversão e desafios, sem separação entre teoria e prática. O contato entre ferramentas digitais e o contexto educacional promovem o prazer pela aprendizagem, além de desenvolver a questão da Tecnologia, presente em todas as matrizes do ENEM. Por meio dessa ferramenta, os alunos desenvolvem a formulação de hipóteses, esquematizam pensamentos e resolvem problemas.

O Cine Pru, como é chamado o Cine Prudente, tem o propósito de desenvolver nos estudantes a primeira competência da matriz de Ciências Humanas. Eles são sensibilizados por uma seleção de filmes que abordam conceitos históricos e sociológicos, além de uma reflexão ampla de diferentes fatos durante o cine fórum.

No curso de Desenho Geométrico, os estudantes do 7º ano produziram lindos quadros utilizando formas geométricas. As aulas estimularam a compreensão, a fixação e a imaginação criativa, para que o aluno procure caminhos, imagine, pesquise interconexões, force o raciocínio e exercite a mente. Eles perceberam também que a linguagem gráfica é universal e desenvolveram habilidades da Competência de área 2 da Matriz de Matemática.

Neste primeiro semestre, os alunos do 6º ano estão vivenciando uma nova experiência com o projeto “Passaporte, habilidades para a vida”. É um programa de Educação Emocional que ensina os jovens a lidarem com diversas dificuldades, pois aumenta o seu repertório de estratégias, enquanto abordam temas como amizades, injustiças, estresse, mudanças e a própria identidade, tão única que é registrada no passaporte da vida de cada um. Aqui estão contempladas as habilidades e competências emocionais. No segundo semestre, eles prosseguem com o Convite ao Raciocínio com aulas de Culinária, Consciência Corporal e Trabalhos Manuais que desenvolvem as habilidades da competência de área 3 da Matriz de Referência de Linguagens.

Além de promover o desenvolvimento de nossos alunos de forma integral e prepará-los para a vida moderna, o programa Convite ao Raciocínio é, desde a sua concepção, uma sala de aula mais agradável e atraente para que o aluno desenvolva suas habilidades e competências de forma dinâmica, desafiadora e prazerosa.