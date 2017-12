MOMENTO CERTO PARA O USO DO CELULAR

Atualmente, o celular faz parte do cotidiano das pessoas. Entre os mais jovens, parece até que o aparelho faz parte de seu corpo, como se fosse mais um membro com o qual ele se comunica com o mundo.

A utilização do smartphone em sala de aula tem sido tema de pesquisas sobre o ambiente escolar. Na maioria dos estudos, verifica-se o aumento da sua utilização dentro da sala de aula, inicialmente para desenvolver atividades coordenadas pelo professor. Mas, sabemos que o seu uso vai além disso.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Colégio Prudente de Moraes de Salto, o uso de celular só é permitido para alunos do Fundamental II e Ensino Médio no intervalo das aulas e quando o professor desenvolve uma atividade específica que necessita da sua utilização em sala de aula como ferramenta de trabalho. Já no início das aulas, professores e alunos fazem um combinado sobre o uso do aparelho na classe, com total anuência da Diretora da escola.

No entendimento da Direção, o uso do smartphone na sala não é necessário. “Sabemos da importância do uso da tecnologia no desenvolvimento desta geração. Por isso, temos à disposição Chromebooks para a utilização pelos alunos em atividades coordenadas pelo professor”, contou a diretora pedagógica Nilcimar Ap. Mazetto Veronezi. Este aparelho é um notebook que funciona totalmente pela web. Desta forma, o acesso a esta tecnologia é igual para todos os alunos em sala de aula, evitando a obrigatoriedade de que ele tenha o seu aparelho.

Além disso, a escola implantou a plataforma Google for Education que disponibiliza ferramentas que proporcionam uma aprendizagem colaborativa, facilitam o acompanhamento do progresso dos alunos, permitem que professores e alunos atinjam melhores resultados e favorecem uma melhor comunicação entre eles. Provas online, pesquisa de conteúdo para trabalhos, resolução de dúvidas, construção de um trabalho em grupo e muitas outras atividades são desenvolvidas com esta tecnologia.

Desta forma, os alunos do Colégio Prudente aprendem a utilizar a tecnologia a seu favor na construção do seu conhecimento, deixando para os seus momentos de lazer o uso do celular para acessar as redes sociais, games e entretenimentos tão presentes no cotidiano de todos.