COLÉGIO PRUDENTE REALIZA EXPOSIÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA

Durante o mês de março, os alunos do Colégio Prudente de Moraes de Salto estudaram e desenvolveram diversas atividades sobre o tema “Fraternidade e superação da violência”. Os resultados destes estudos foram expostos no projeto anual da escola “Solidariedade e Partilha” nas Unidades 1 e 2 para pais e convidados.

Cada série do Fundamental I aprofundou-se em um dos diferentes tipos de violência: violência física, patrimonial, psicológica, discriminação e bullying.

O tema violência patrimonial foi estudado pelos alunos do 3º ano do Fundamental I. Para complementar o projeto, o grafiteiro Rodrigo Margoni foi convidado para um bate papo com o grupo sobre a diferença entre grafite e pichação. Hoje, o grafite tornou-se em um instrumento de embelezamento da cidade e uma forma de protesto e de crítica aos problemas dos grandes centros urbanos. Depois, juntamente com a professora Gabriela de Artes, todos grafitaram o muro interno da escola, muito elogiado pela comunidade escolar.

Os 6ºs e 7ºs anos refletiram sobre a violência no trânsito, os 8ºs sobre violência infantil, os 9ºs ano sobre a Guerra na Síria, o terrorismo e os refugiados. Um dos trabalhos foi a elaboração de uma linha do tempo sobre os desdobramentos dessa guerra.

Já a 1ª série do Ensino Médio trabalhou o tema violência urbana, as segundas séries sobre violência sexual infanto-juvenil e coube à terceira série estudar e refletir sobre a tortura no período da ditatura militar.

Na Educação Infantil, o tema foi abordado por meio de várias histórias relacionadas a paz, atos de bondade, cuidado e respeito ao próximo. Os alunos socializaram e vivenciaram jogos cooperativos de boas ações com os amigos, atividades com palavras mágicas, terapia do abraço e criaram um jogo de tabuleiro gigante com ações que promovem a paz. Junto com a família, as crianças refletiram sobre a importância das atitudes que promovem a paz no dia a dia de cada um.

As crianças da Unidade 2, espaço exclusivo para crianças de 1 a 3 anos, produziram biscoitos da amizade que simbolizam as palavras mágicas para um convívio social adequado como amor, carinho, cuidado com o amigo, abraço e beijo. Os pais foram envolvidos quando as crianças levaram para casa o livro “Tudo bem ser diferente” com mascotes oriental, negro, loiro e ruivo, e foram incentivados a fazerem ilustrações sobre o tema.

Para o Colégio Prudente a principal missão neste projeto foi refletir e analisar as múltiplas formas de violência, considerando as suas causas e consequências, construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça. “Nosso grande objetivo foi fazer com que os alunos reflitam sobre a violência e se coloquem no lugar do outro, desenvolvendo a empatia”, declarou Rosana Merlin, coordenadora do Fundamental I.