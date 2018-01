Todos contra a Dengue

Estamos vivendo um momento muito delicado com a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito causador da Dengue, Chikungunya e Zika. A única forma de evitar as três doenças é através do combate do agente transmissor.

Diante deste panorama atual em relação às doenças causadas pelo mosquito, que aumentam e se agravam a cada dia, o Colégio Porto União se mobilizou, trazendo o tema para as salas de aula.

Os trabalhos foram diversificados. Os alunos produziram material informativo através de histórias em quadrinho, foi formada uma “patrulha mirim” na escola, para identificar possíveis focos (e nossos patrulheiros produziram um material com fotos, para conscientização), houve colheita de informações atualizadas sobre os sintomas da dengue, chikungunya e zica para confrontar, através de diagrama de conjuntos, os sintomas e suas particularidades.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muitas pesquisas foram realizadas em sala de aula, discutidas e refletidas em grupo. Percebemos, no decorrer dos trabalhos que os alunos enriqueceram as aulas com comentários adequados e coerentes, trabalharam de forma interdisciplinar, mostrando muita criatividade

A ideia não ficou apenas no contexto escolar. As famílias foram, de certa forma, influenciadas pelos filhos a tomarem atitudes mais conscientes também em casa. Além de auxiliarem as crianças e adolescentes nas pesquisas e elaboração de trabalhos, os pais puderam participar mais do cotidiano escolar.

O objetivo do nosso trabalho foi alcançado. Nossos alunos mostraram interesse e consciência no combate ao mosquito!