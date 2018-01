Sextas de Leitura: As aulas de literatura no Colégio Porto União

Ler é uma atividade que requer concentração, conhecimento de mundo e sensibilidade. Adentrar uma obra literária muitas vezes exige esforço, mas a recompensa vem logo em seguida: um universo se descortina, passamos a nos conhecer melhor (e ao outro, e ao mundo), desenvolvemos a visão crítica e, com ela, vamos criando cidadania.

A leitura compartilhada tem um papel pedagógico fundamental para auxiliar os alunos nesta tarefa. O professor, ao ler um texto literário juntamente com os alunos, estabelece troca efetiva de conhecimentos. O aluno interpreta o texto a partir de sua visão de mundo, das leituras que fez anteriormente, de seu universo cultural e vai buscando juntamente com o professor um sentido para o poema, romance ou conto que está lendo.

Ao compartilhar interpretações com seus colegas, o jovem leitor se apropria de outras realidades, reflete sobre elas, compara com a sua própria, dando sentido ao mundo que o cerca. Nas aulas de literatura instituiu-se as “Sextas de Leitura”, onde alunos e professor compartilham a leitura de diversas obras. A proposta é debater e discutir desde os livros indicados nos principais vestibulares até textos dos mais variados gêneros e épocas.

Cada série dedica-se a um livro por bimestre

O primeiro ano passou pelos contos de mistério e terror de Edgar Allan Poe e agora se dedica à leitura de Capitães da Areia, de Jorge Amado. Já o segundo ano leu no primeiro bimestre os contos intimistas de Laços de Família, de Clarice Lispector e agora acompanha as aventuras indianistas de Iracema, de José de Alencar. O terceiro ano atualmente se dedica aos poemas de Carlos Drummond de Andrade, no que já foi batizado de Sextas Drummondianas. Antes, eles acompanharam as peripécias kafkanianas de Gregor Samsa, personagem de A metamorfose, de Franz Kafka.

Para tornar a experiência mais divertida e inusitada os locais de leitura têm se espalhado pelo colégio. Teatro, pátio ou quadra. Qualquer lugar é lugar de literatura.