Salada no pote: Alunos do CPU preparam uma alimentação saudável na prática

Para aprender, na prática, as possibilidades de combinar ingredientes e seus nutrientes, além dos benefícios de uma alimentação saudável, o professor de ciências Marcos Rogério Trotta, propôs aos alunos do 8º ano A, do Colégio Porto União, um preparo de salada no pote.



A atividade iniciou na feira do bairro, onde os alunos compraram os itens da lista de compras: beterraba, alface, tomate, pepino, cebola, milho, grão de bico, repolho, agrião, cenoura e rúcula.

Na cozinha experimental do Colégio, os alunos lavaram tudo, picaram e foram colocando os ingredientes em vidros.

A ideia é que eles pratiquem em suas casas, a mesma dinâmica, fazendo salada para toda a família, pelo menos uma vez por semana, e colocando em vidros para que diariamente a alimentação saudável esteja garantida!