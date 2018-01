Os alimentos contam a sua história

Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental do Colégio Porto União, conheceram um pouco sobre a influência da alimentação em nossa cultura. Durante as aulas de História, aprenderam sobre a alimentação de origem indígena e seus diversos quitutes que estão presentes em nossa culinária atualmente.

Praticando a interdisciplinaridade, conhecemos a mandioca in natura, seus valores nutricionais, além de realizarmos atividades de pesquisas, através dos recursos de multimídia, disponíveis em nosso colégio.

Para finalizar este bloco e com a parceria nas aulas de Hora do Conto, degustamos uma deliciosa tapioca.

Foi um sucesso! Agradecemos às professoras envolvidas no projeto e aos alunos que muito se dedicaram.