Hora de brincar também é hora de aprender – A importância do lazer na educação infantil

Muitos pais e responsáveis consideram a educação infantil como uma etapa escolar menos importante porque, para eles, as crianças frequentam a escola somente para brincar. É que nessa fase os professores precisam trabalhar de maneira lúdica e recreativa com os pequenos, mas está longe de ser uma etapa desimportante, pelo contrário, são durante os jogos e peraltices que eles aprendem conceitos que os acompanharão pela vida inteira, como espírito de equipe, liderança, curiosidade, sagacidade, assim como, aprender a dividir e a lidar com obstáculos.

Brincar é uma preparação para a vida adulta, pelo que estar por vir. São comuns, atualmente, famílias que só possuem um filho, ou filhos com idades muito distintas e, por isso, as brincadeiras durante as aulas ajudam as crianças a entender a lidar com o outro – opiniões contrárias. Também aprendem o espírito de equipe e como ceder, às vezes, é importante ou até mesmo benéfico.

Nessa idade, o corpo e o cérebro também estão em formação constante, por isso, o estimulo corporal é fundamental. Correr, pular, abaixar, levantar, tudo é uma descoberta para o corpo e para o cérebro. O estimulo intelectual também é essencial porque é a chance de colocar em prática, por exemplo, o que se aprende em sala de aula – as cores, as formas geométricas, o nome dos bichos.

Muitos pais de alunos comentam sobre a “mania” que os pequenos têm de contar tudo o que aprenderam durante a aula – Pai, você sabia que o nome dessa cor é Azul? Mãe, você sabia que eu sei pular bem alto? – É exatamente porque durante os jogos e brincadeiras, a criança testa os próprios limites e descobre capacidades motoras e de memorização que eles desconheciam, por isso o espanto e a necessidade de compartilhar.

No Colégio Porto União nós trabalhamos com o conceito de inteligências múltiplas, por isso, buscamos estimular nossos alunos ao máximo de diversas maneiras com brincadeiras, jogos, material multimídia, músicas, teatro, contação de histórias. E em conjunto, o tablet, que é também um aliado e, inegavelmente, fará parte da vida dessa nova geração, que nasce conectada.

Não existe “Hora de brincar” e “Hora de aprender”, brincar e aprender podem andar juntos durante a educação infantil, construindo uma criança ativa e bem relacionada.