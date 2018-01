Grupo de Assistência Social Bom Caminho recebe a visita dos alunos do CPU

Como resultado da Feira Cultural do Colégio Porto União, nossos alunos conseguiram arrecadar alimentos não perecíveis para ajudar o Grupo de Assistência Social Bom Caminho – que desenvolve programas educacionais para crianças e jovens da região da Raposo Tavares.

E nada melhor do que possibilitar com que os alunos do Ensino Médio pudessem entregar as arrecadações em mãos, para conhecer o projeto pelo qual eles se mobilizaram durante o semestre.

Agradecemos ao Grupo de Assistência Social Bom Caminho pela acolhida e pela possibilidade de contribuir. Aos nossos alunos pelo empenho e a todos que puderam ajudar a campanha. Conheça mais sobre o Grupo Bom Caminho:

Grupo de Assistência Social Bom Caminho

Endereço: Rua Severiano Leite da Silva nº 433 – Jardim São Jorge-SP

site: http://comunicacaobc.wixsite.com/bomcaminho

Telefone: (011) 3788-2529