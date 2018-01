Ensino Médio apresenta Alice no País das Maravilhas

Alunos do CPU apresentaram a peça Alice no País das Maravilhas, obra mais conhecida de Lewis Carroll e uma das mais célebres do gênero literário nonsense, sendo considerada obra clássica da literatura inglesa. O público não poderia ter sido mais ilustre – os alunos mais novos, da Educação Infantil e Fundamental I, que adoraram a história.

O teatro é uma atividade importante para a formação dos alunos. A apresentação de uma peça une toda a sala e, individualmente, aumenta a autoestima, melhora a timidez, desenvolve consciência corporal, desenvolve a memória, o raciocínio e expande o repertório cultural.

O livro de Lewis Carroll, apesar de amplamente difundido e adaptado para diversas mídias, é uma obra que é difícil. O livro faz brincadeiras e enigmas lógicos, o que contribuiu para sua popularidade. Carroll também faz alusões a poemas da era vitoriana e a alguns de seus conhecidos, o que torna a obra mais difícil de ser compreendida por leitores contemporâneos, mas que com a peça ficou muito mais divertido de ser estudado.

