Do outro planeta: Alunos do CPU visitam o Planetário

Os alunos do Fundamental II do Colégio Porto União tiveram uma aula de Astronomia diferente. Com os professores Marcos Trotta e Esther Rosinhole, visitaram o Planetário Aristóteles Orsini, ou Planetário do Ibirapuera, o primeiro do Brasil – inaugurado em janeiro de 1957.

Através das lentes do projetor, os adolescentes visualizaram imagens captadas pelo telescópio espacial Hubble e por satélites da Nasa – estrelas, meteoros e planetas.

Nossos adolescentes também visitaram o museu do planetário acompanhados pelo professor Yuri e a coordenadora Taciana. Os alunos ficaram atentos à todas as informações e se mostraram bastante curiosos sobre os equipamentos e materiais em exposição.

Ao final do passeio, a turma se reuniu para se despedir do Planetário.