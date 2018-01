Colégio utiliza as olimpíadas em diversas matérias e monta competição entre alunos

Matemática, Filosofia, Inglês – Os jogos olímpicos serão o tema principal das aulas do Colégio Porto União, em São Paulo, onde os alunos também disputam uma mini-olimpíada com a participação dos pais

Faltando pouco para o início dos jogos olímpicos no Brasil, o Colégio Porto União decidiu aproveitar o tema em uma série de atividades multidisciplinares. Até as aulas de matemática utilizarão o tema para trabalhar Geometria, Medidas, Tabelas e outros conceitos que ficam mais atrativos desta maneira. O espírito olímpico vai tomar conta dos alunos em uma competição interclasses em diversas modalidades esportivas – handebol, vôlei, futsal, atletismo, xadrez humano, tênis, badminton e o rúgbi.

Os jogos, que animarão a garotada, atrairão também os pais para o CPU em uma gincana no dia 21 de agosto. Além da diversão, a atividade estimula o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo, social e promove a cooperação entre os jovens e o espírito esportivo.

Fora das quadras, os Jogos Olímpicos estão sendo utilizados para estudar Português, com a criação de textos; Ciências, com o estudo da saúde e das necessidades dos atletas; Geografia sobre os países participantes; História das Olimpíadas; Inglês, com a tradução de textos e músicas relacionadas; Filosofia, através do juramento olímpico, além de Educação Física e Artes, já que os alunos confeccionarão cartazes e murais.

O colégio, conhecido por adotar o método híbrido de ensino, que utiliza um iPad por aluno para complementar a aprendizagem com atividades virtuais, considera importante o equilíbrio entre as atividades físicas e de socialização, com o uso dos dispositivos móveis e redes sociais, preocupação constante dos pais. O Porto União trabalha com a aprendizagem através da experiência – por isso não poderiam deixar passar o momento da Olimpíada para despertar o interesse dos alunos.