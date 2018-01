Colégio Porto União no combate ao H1N1

O vírus H1N1 chegou mais cedo este ano. A gripe preocupa pais e professores que estão sempre atentos aos principais sintomas da doença, que se assemelham a uma gripe comum. No Colégio Porto União, nossa proposta é sempre informar os alunos não só sobre as matérias e conteúdos regulares, mas também sobre os fatos e situações que acontecem no mundo – o surto da gripe não poderia ficar de fora.

Nossas crianças do segundo ano iniciaram um projeto sobre a doença, seus sintomas e tratamento, idealizado pela professora Regina Pasco. Os alunos depois receberam a visita da auxiliar de enfermagem Rosangela Costa, responsável pela enfermaria do colégio para inquirir os alunos sobre o tema.

Agora nossos alunos estão cientes dos sintomas e maneiras de evitar o contágio do H1N1 não apenas na hora da escola, mas em casa e em todos os ambientes que frequentam – clubes, casa da vó, aulas. Vale lembrar que o H1N1 é transmitido de maneira parecida com a gripe comum e a primeira medida para evitar o contágio é lavar sempre as mãos – o que já virou rotina na classe e vai se estender para todos os alunos do Colégio que também contam com álcool gel em cada sala.

Nossos alunos levantaram outras medidas para evitar a gripe. Prestem atenção: