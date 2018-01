Colégio Porto União leva Dinossauro para Feira de Ciências

Pais e Alunos que compareceram à Feira Científico-Cultural do CPU vivenciaram uma surpresa pré-histórica. Durante o evento, os visitantes receberam a visita de um dinossauro que encantou crianças e adultos. Veja a reação das pessoas ao ficar frente a frente com um Tiranossauro Rex:

A brincadeira foi muito bem recebida. Além da tradicional feira que trabalha com os alunos conceitos científicos e de diversidade cultural, paralelamente aconteceu a Feira do Livro – para incentivar ainda mais este hábito que o colégio trabalha cotidianamente com as crianças, a leitura. Para quem não pode comparecer, fica aqui o registro: