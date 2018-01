Além da gramática: Alunos pesquisam fonemas e letras para entender a estrutura do idioma

Pensando em melhorar a escrita dos alunos do 6° ano, que nessa fase ainda confundem os fonemas e as letras, a professora de língua portuguesa, Vera Rosa Lopes, lançou uma proposta para ser trabalhada em grupo. Primeiro os alunos precisaram definir FONEMA e LETRA, buscando fontes de pesquisas e validando as hipóteses encontradas.



Num segundo momento, realizaram atividades escritas, verificando sons em listas de palavras. Os comentários dos alunos foram interessantes. Muitos contaram suas experiências anteriores devido à troca de letras que cometeram ao fazer registros.

Outros, começaram a entender melhor o fato de buscarem auxílio com fonoaudiólogos. Teve até um questionamento: “Por isso que os surdos são mudos?”

Depois, os alunos utilizaram os iPads e entraram na plataforma digital para conferir as escritas, utilizando os conhecimentos ortográficos já adquiridos: dígrafos e encontro consonantal.

Para finalizar, contaram com a interferência da professora, fazendo as devidas correções.